10 Nikita Contini: del Napoli, in prestito all'Entella. 3 partite in B, zero gol subiti, un rigore parato a Ciano nella vittoria col Frosinone e primo posto in classifica. What Else?



9 Cristian Galano: 3 gol in 3 partite per il Robben della Capitanata, che regala un'altra vittoria al Pescara. Avvio super dopo una stagione, la scorsa, da dimenticare.



8 Nicolas Viola: il suo mancino stappa la sfida contro la Salernitana, aprendo le porte alla vittoria per il Benevento. In Serie B è un valore aggiunto, il gol è stupendo.



7 Michele Marconi: doppietta, per il bomber del Pisa, nella vittoria sulla Cremonese. Primi gol in Serie B a 30 anni per l'ex Alessandria.



6 Davide Diaw: prima vittoria per il Cittadella, secondo gol per il numero 9. Che ne fa uno bellissimo contro il Trapani.



5 Giulio Maggiore: il classe '98 dello Spezia perde Barison nel gol del Pordenone e si divora l'occasione per pareggiare. Ombre in una partita in cui mostra comunque le sue qualità.



4 Massimo Rastelli: costruita per vincere, la Cremonese incappa nella seconda sconfitta consecutiva. 4-1 contro il Pisa, ora rischia.



3 Livorno e Trapani: ancora a zero punti, sono le uniche che non hanno mosso alcun passo in classifica.



2 Camillo Ciano: tradisce il Frosinone. Dal dischetto si fa ipnotizzare da Contini. E i ciociari continuano ad essere altalenanti



1 Michele Cremonesi: il difensore del Venezia sbaglia uno stop nella propria area e apre le porte al gol di Giaccherini, complicando la strada dei lagunari, ko poi 2-0 col Chievo.