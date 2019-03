: il genio torna nel momento più importante. Gol e assist contro un Benevento che assaporava già l'aria d'altissima classifica, con la maglia per Davide Astori, il suo amico che ricorda sempre con un gol. L'anno scorso in maglia Perugia, 6 giorni dopo la scomparsa, con le lacrime; ieri, all'anniversario della morte del capitano viola, la maglia: "Sempre con me". Lacrime.: il Pescara vola al terzo posto e Leonardo Mancuso segna ancora. 17 gol in 26 partite, con il tormentone web in dialetto abruzzese "Mancuso fa li gol". Ne fa, tanti.: decide il derby contro il Venezia, segnando il primo gol con la maglia del Verona. Importante per la squadra, importante per se stesso, importante per Fabio Grosso. Arrivato a gennaio dal Parma, può diventare l'uomo in più.: 'Ho scelto il Palermo per diventare protagonista'. E sabato lo è stato. Gol con il Lecce, terzo gol nelle ultime 5 partite, corsa per la A apertissima. Grazie anche alle sue reti.: gol da 10 contro la Salernitana, con uno splendido destro che buca Micai. Poi l'espulsione, segno di immaturità. Per questo solo 6, per il talento di proprietà Roma al secondo gol nelle ultime due partite.: a volte stecca anche lui. Male contro il Cittadella nel ko del Brescia, dove sbaglia appoggi semplici e prende un giallo che ne condiziona la gara in fase di interdizione, solitamente impeccabile.perde Gonnelli in occasione del gol del Livorno, col Benevento che spreca un'occasione importantissima. Inoltre l'ex Napoli si fa anche espellere, nonostante la sua esperienza.: è capace di tutto. Di colpi che ti fanno vincere le partite, di espulsioni che te le condizionano. E così è a Pescara, doppio giallo ingenuo, coi liguri che con la sua uscita salutano le ambizioni di rimonta.: ok, il Padova non perde più. Ma per salvarsi bisognerebbe anche vincere, con i 3 punti che mancano dal 20 gennaio.: è arrivato l'esonero, con il Venezia che vuole sterzare nuovamente. Inizio grandioso, poi il declino. Ma l'Uomo Ragno fa sempre così: parte alla grande, con ambizioni importanti. Poi, spesso e volentieri, sprofonda, con l'esonero. Ora i lagunari si affidano a Cosmi.: terzo rosso in 9 presenze. Spinta coi gomiti all'avversario, con tacchettata rifilata con giocatore a terra. Stagione no.