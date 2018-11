: il numero 20 del Venezia regala la vittoria alla squadra di Zenga nel big match contro il Brescia. Una doppietta che cancella il rosso a Falzerano al 22esimo minuto e che regala un'impresa ai lagunari, ora a 3 punti dai playoff.: prima ipnotizza Leonardo Mancuso dagli undici metri, poi compie altre parate decisive. Se l'Ascoli riesce a portare a casa un punto da Pescara, è soprattutto merito del 28enne ciociaro.: terzo gol in campionato. E quando segna lui il Benevento non perde mai. Prima la doppietta alla seconda giornata di campionato, poi la rete al Perugia al 90esimo, che regala i 3 punti alle Streghe. E Bucchi ringrazia.: il Perugia perde, ma lui da trequartista torna ai livelli della stagione pescarese con Oddo. Quarto gol consecutivo, la squadra di Nesta ha trovato il suo trascinatore.: il difensore del Palermo segna la rete del pareggio a Verona e difende il primo posto rosanero. Prima rete in campionato per il possente centrale serbo.: quando c'è da fare male, non lo fa. Al di là del rigore sbagliato da Mancuso (più parato da Lanni), il Delfino non chiude le partite quando c'è da farlo e si fa riprendere nel derby con l'Ascoli da Ardemagni.: per una volta, insufficiente. Il suo errore, ai fini del risultato, è decisivo per regalare la vittoria al Carpi e la sconfitta al suo Padova.: dove è finito l'attaccante che 3 stagioni fa volevano tutti? Spaesato, errori sottoporta e un gol che manca da oltre un mese. Se il Crotone è in crisi di risultati e gol, c'è anche lo zampino del croato ex St. Pauli.uomo d'esperienza per la Serie B, uomo che cade in un rosso ingenuo nel derby contro il Crotone. Per sua fortuna il Cosenza sbanca lo Scida, ma l'ingenuità poteva costare cara.: come l'unico punto messo insieme dal primo novembre, giorno in cui è diventato allenatore del Crotone. Poi due sconfitte, l'ultima casalinga nel derby contro il Cosenza, che non vinceva dal 20 ottobre. Male, malissimo. E i sogni promozione diventano incubi playout.: male, malissimo il direttore di gara di Fiesole, che innon ha dato un rigore ai padroni di casa per un evidente fallo del portiere Paleari... assegnando una punizione dal limite! Ma il fallo era decisamente dentro l'area di rigore... Da "punire" con una giornata di stop.