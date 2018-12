: cosentino, fa volare il Cosenza! E lo fa piangere, di gioia e di emozioni: è cresciuto nel palazzo che dà sullo stadio, ha amici che ogni weekend lo sostengono dalla Curva. E quando ha segnato, nel recupero, contro il Padova. ha esultato insieme a loro. Con tanto di commozione a fine partita. Il primo gol in campionato non lo scorderà mai.: doppietta al Livorno, decisiva. 5 gol nelle ultime 5 partite, sempre più un fattore per il Brescia. Ed è qualcosa di più che la semplice spalla di Donnarumma.: 100 gol in B, esultanza alla Cristiano Ronaldo e Ascoli in zona playoff. Più di così?: non si ferma più. Il Perugia batte il Pescara e il trequartista segna ancora: 5 gol consecutivi nelle ultime 5. Imprescindibile per Alessandro Nesta, che da quando gli ha cambiato ruolo ha svoltato la stagione.: il centrocampista del Pescara, di proprietà dell'Atalanta, segna il suo primo gol tra i professionisti. Il Delfino perde, lui si mette in mostra. E la Juve prende appunti...: seconda battuta d'arresto in 3 partite. Un calo fisiologico che ci sta nell'arco di una stagione, ora Colantuono deve dare la scossa ai suoi, perché dietro hanno iniziato a fare sul serio.spesso un fattore in positivo in Serie B, domenica lascia in 10 lo Spezia, che era in superiorità numerica contro l'Ascoli. Ingenuità che costa cara.rosso diretto mancato al quarto d'ora, doppio giallo nei primi 45 minuti. Spreca la sua occasione col Crotone.: crisi senza fine. Anche il cambio di allenatore non ha portato la svolta. Ko con il Lecce e ultimo posto in classifica.: 1, come il punto che porta a casa ogni domenica. 5 pareggi consecutivi, la vittoria che manca dal 6 ottobre. Urge una svolta, il Foggia ha la qualità per puntare in alto nonostante la penalizzazione.: 0, come i punti raccolti sabato. Nelle ultime 50 partite da allenatore ne ha vinte 7 (una a tavolino), pareggiate 10 e perse 33. A Crotone la musica non è cambiata.