: arrivato a Padova, ne fa 2 nel derby contro il Verona. Il suo agente ha detto che è il più forte giocatore della Serie B e che può fare due gol a partita. E' sulla buona strada.allo Spezia dal Parma, l'ex Novara entra al 61esimo nella sfida contro il Venezia, in vantaggio per il gol di Domizzi un minuto prima. Bene, il classe '97 ci mette 3 minuti per pareggiare i conti. Esordio da urlo per un talento da ritrovare.: il Re di Foggia trascina i suoi alla vittoria contro il Carpi. Gol scacciacrisi, fondamentali per la corsa salvezza e, ovviamente, per il suo morale: quatto reti in stagione, la permanenza in Serie B dei Satanelli passa dai suoi piedi.Donnarumma fa le fortune di chi gli gioca accanto. E quest'anno tocca a Ernesto Torregrossa: il numero 7 del Brescia realizza il gol dell'1-0 contro il Perugia, con la settima rete stagionale, un gol ogni due partite. E le Rondinelle volano.: il Cosenza saluta uno degli eroi della promozione in B, con cori e striscioni che hanno accompagnato gli ultimi 90 minuti in maglia calabrese. E' pronto a trasferirsi alla Reggina, ha cercato il gol da dedicare ai tifosi, non lo ha trovato. Ma sono arrivate le lacrime.: per una volta insufficiente, l'attaccante del Perugia non brilla sotto gli occhi di Roberto Mancini, il commissario tecnico dell'Italia presente al Curi per vederlo da vicino, al pari di Tonali.: partita positiva, fino all'errore che permette a Coda di pareggiare. Che le sirene di mercato, direzione Sassuolo, lo abbiano distratto?: arrivato al Carpi dalla Spal, il numero 8 biancorosso voleva bagnare l'esordio con un gol. E invece, a 10 dal termine, sbaglia il rigore che avrebbe regalato il pareggio nella sfida col Foggia.: non c'è modo peggiore che iniziare l'anno con una sconfitta, in casa, in rimonta, arrivata al 93esimo.: tolto il mese di dicembre, la squadra di Grosso ha sempre subito gol in campionato, nonostante i miracoli di Silvestere. Se si punta la Serie A, bisogna registrare il reparto arretrato.: brutto, bruttissimo. "Campo assurdo da praticare" protesta via social il presidente dell'Ascoli, Pulcinelli. E come dargli torto?