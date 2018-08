10 Oliver Kragl: nella festa del gol del Foggia, brilla il tedesco. Segnano Camporese, Loiacono, Tonucci e Cicerelli, ma lo showman è l'ex Frosinone e Crotone. Sempre nel vivo dell'azione, è pericolo da qualsiasi posizione col suo sinistro: due assist per i due centrali e tante, tantissime altre belle cose. Leader tecnico e non solo, un fuoriclasse della B. La risalita del Foggia passa da lui e dal suo mancino (foto profilo Facebook del Foggia Calcio).



9 Andrea Schenetti: aveva finito la scorsa stagione in crescendo, rinizia nel migliore dei modi. Un fattore nel Cittadella: corsa, qualità e gol, che non manca mai. Bello il destro con cui infila Cordaz: bisogna sempre fare i conti con il Cittadella. Non si vede mai alla griglia di partenza, ma si fa notare sempre!



8 Maurizio Domizzi: il Venezia vince di misura grazie a un gol di Bentivoglio, ma è il carattere del capitano a trascinare alla vittoria. Vince tutti i duelli, combatte con la testa fasciata: il nuovo Venezia di Vecchi riparte dal suo di vecchietto.



7 Mancuso e Pillon: Leo Mancuso entra a 20 dal termine in Cremonese-Pescara e cambia il volto degli abruzzesi. Sempre pericoloso, trova il gol (su errore di Radunovic) in pieno recupero. Stupendo l'abbraccio con l'allenatore Pillon, che corre lungo la fascia per andare ad abbracciare il suo numero 7!







6 Gaetano Castrovilli: il migliore della Cremonese nella sfida col Pescara (insieme a Carretta). Suo il gol del momentaneo vantaggio, sue le tante giocate che creano sempre pericolo. Una delle poche luci della squadra di Mandorlini.



5 Matteo Ardemagni: lotta, ha voglia e lo dimostra su ogni pallone. Tanto cuore, poca lucidità: all'ex Avellino l'Ascoli chiede gol e contro il Cosenza la sua occasione l'ha avuta. Fallendola. Ci sarà tempo per rifarsi, resta uno dei migliori attaccante del campionato cadetto.



4: Alberto Brignoli: il nuovo portiere del Palermo deve ringraziare il fuorigioco di Bocalon nel pareggio con la Salernitana. Clamorosa papera nei minuti finali su una punizione da 25 metri di Di Gennaro. Per sua fortuna tutto fermo. Ma l'errore resta. E che errore!



3 Simone Colombi: altro portiere, altro errore. Malissimo sulla rete di Loiacono, quella del momentaneo 3-0 in Foggia-Carpi che spezza le gambe ai biancorossi.



2 Vladimir Golemic: da dimenticare il debutto in Italia del difensore del Crotone arrivato in estate dal Lugano. Tante colpe nel 3-0 del Cittadella (lui è in campo fino al 2-0), con l'espulsione nel finale che suggella, negativamente, un match da cestinare il prima possibile.



1 ​Daniele Gastaldello: errore imperdonabile quello del difensore del Brescia. Esperienza e carattere ne fanno uno dei punti di forza della squadra di Suazo, ma contro il Perugia il suo pugno in faccia a Vido complica i piani delle Rondinelle, che in 10 non riescono a mantenere il vantaggio.