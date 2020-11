B-Zona. "E che cosa sarebbe la bizona, è forse la zona per tornare in serie B?". No, ma la nuova rubrica per raccontare tutto quello che succede nel campionato cadetto: pagellone di giornata, curiosità, storie dei singoli, episodi divertenti. Questa è la B-Zona di calciomercato.com.: sembrava quasi fosse finito un ciclo, a Frosinone. E invece no, l'ex Milan è primo, in coabitazione con Empoli e Chievo, dopo 4 vittorie nelle ultime 5.: che gol! L'ex atalantino segna al Brescia con una splendida girata acrobatica al volo. La Zanzara continua a pungere.: doppietta contro il Pescara per l'attaccante del Lecce. Primi due gol in B per il polacco in prestito dal Verona, che chiude una settimana da sogno dopo il gol realizzato in Coppa Italia contro il Torino. Chiamato per fare la differenza, il 25enne sembra aver preso le misure.: assist per Marco nella vittoria del Lecce, gol del pareggio per Matteo nel pari dell'Entella. Weekend da ricordare.: il Monza vince la sua prima partita in B e il portoghese, anche non segnando, è tra i migliori. Si procura il secondo rigore, è un costante pericolo e si ha la sensazione che sia l'unico in grado di inventare la giocata vincente.l: è sempre stato un fattore in B, da esterno a tutta fascia o in posizione di ala offensiva. Da terzino, come gioca nell'Ascoli, non riesce decisamente a rendere.: resta, in termini numerici, con solo 5 gol subiti, tra le migliori della B, ma sbaglia la partita contro il Chievo. Prima un rigore ingenuo, dove comunque i clivensi avevano trovato il gol, poi un contropiede nel finale (in parte giustificato) dove la difesa è troppo piatta. Una partita sbagliata capita.: 3 come i gol segnati, peggior attacco insieme a Pescara, Ascoli, Entella e Cosenza. E considerando che 2 ne ha segnati contro il Lecce nel penultimo turno, vuol dire che ha realizzato 1 solo gol in 4 partite. Urge un cambio di rotta.: si è preso il rigore in Reggina-Spal, ma lo sbaglia. Ed è il secondo rigore consecutivo in cui si fa ipnotizzare: il primo gol in B deve ancora arrivare.: dopo le magie delle prime giornate, ecco il lato oscuro di Menez: espulso al 23esimo della sfida contro la Spal per proteste. La qualità non si discute. La discontinuità... neppure.: 0 vittorie per il Pescara, che perde anche contro il Lecce. Quinta sconfitta consecutiva, un solo punto in classifica, squadra che sembra allo sbando. Colpa di presidente e allenatore.