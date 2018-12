: tripletta, Pescara che ribalta la Salernitana, terzo posto in classifica in campionato, secondo nella classifica cannonieri dietro a Donnarumma. "La partita più bella della mia carriera", con la dedica ai tifosi prima e al cagnolino del Poggio degli Ulivi, dove si allena la squadra di Pillon, scomparso da poco.chi si rivede! Tripletta contro il Cittadella, in gol ieri contro il Foggia. 7 gol in 8 partite, 4 nelle ultime 2 dopo 3 partite in cui non ha visto il campo. Sempre pronto.non giocava dal 27 ottobre. Due mesi senza neanche un minuto, sempre e solo seduto tra panchina e tribuna. Ieri, per, l'ex Milan, Como e Pescara, in pieno recupero, ha regalato la vittoria in rimonta all'Ascoli contro il Crotone. Gol, maglia lanciata in curva, corsa sfrenata e giallo. Il secondo. Ma i tre punti sono dei marchigiani grazie a lui.: dopo un periodo negativo, il numero 8 della Cremonese si rivede nel momento decisivo per il futuro di Rastelli. Nel 4-0 al Perugia è autore di una doppietta, col gol che mancava dalla prima giornata.: ieri il Perugia ha perso, è vero, ma nel boxing day di Serie B il classe '99, paragonato da Nesta a Gattuso, ha brillato, con la doppietta che ha steso il Foggia. Poco considerato a inizio stagione, ora l'ex Milan ha una freccia in più.da sufficienza più che abbondante contro il Verona, ripreso due volte e con quel rigore sbagliato da Iemmello che grida ancora vendetta. Male, malissimo però contro il Perugia. C'è qualità, ma per la salvezza serve anche continuità.: con Zenga si era partita alla grande, ora la vittoria latita. E la sconfitta casalinga col Cosenza fa ancora male.: un doppio scontro contro Verona e Palermo che ne ha tarpato le ali. La vittoria manca da tanto, troppo tempo (5 turni senza i 3 punti).: ieri lasciato in panchina contro il Crotone, il portiere dell'Ascoli ha commesso un autogol incredibile nell'infrasettimanale contro il Palermo. Applaudito dal suo pubblico prima del match, Perucchini è stato comunque messo a sedere.uno, come il numero di vittoria a Padova. Arrivato con i biancoscudati quintultimi, è stato esonerato con la squadra ultima in classifica.: zero, come le vittorie a Crotone. 100, come i gol presi nelle ultime 50 e passa partite da allenatore in Serie A e B. L'eroe della promozione del Pescara, che ha dato le dimissioni a Crotone, si è smarrito.