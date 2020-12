: il Monza vola, 5-0 all'Entella, con un super Boa, autore di una doppietta da urlo, con l'esultanza Champions Style (vedasi Milan-Barcellona) e un gol di tacco sfiorato che sarebbe stata la ciliegina su un'ottima prestazione. Seconda vittoria per i brianzoli, in zona playoff e a 5 punti dal primo posto dell'Empoli (foto Buzzi).: primo stagionale per il regista dell'Empoli, che regala vittoria e primato ai toscani. E' tornato quello che comandava il centrocampo ai tempi del Venezia.il Cittadella ne fa 3 al Vicenza nel derby veneto e il tris è firmato proprio dal centrocampista classe '94. Che è già a quota 6 in campionato, 4 nelle ultime 5. Lecce, Pontedera e Imolese prima del Citta, la scorsa stagione: ora sta dimostrando di essere un fattore importante in B.: vincono i Lupi, una sfida importante, in casa di un Ascoli sempre più in crisi. Il giovane tecnico, classe '79, dopo aver miracolosamente salvato i calabresi la scorsa stagione, continua a lavorare bene con i suoi ragazzi. E' un allenatore che, come si suol dire, 'arriverà'.: il Pescara, col nuovo tecnico, sa soffrire. Ha vinto con l'Ascoli, ha perso col Vicenza, ha pareggiato col Pisa. Con Oddo non sembrava esserci speranza, Breda l'ha ridata.: media tra la grande vittoria di Pescara, con un Di Carlo emozionato per la scomparsa di Paolo Rossi, simbolo del Lane, e il ko pesante col Cittadella. Squadra, comunque, fuori dalla zona rossa con una partita in meno.vuole tirare il rigore contro il Chievo Verona, da ex, ma l'attaccante della Spal si fa ipnotizzare da Semper. E la partita finisce 0-0.un campionato esaltante in C, un inizio difficilissimo in B. La Reggina sognava un altro impatto dopo il mercato faraonico, ma, a oggi, la squadra è in zona retrocessione. Esonero giusto.: ogni calcio d'angolo, è una sofferenza. Male, malissimo contro il Monza, che ne fa 2 sugli sviluppi delle palle inattive ma poteva farne qualcuno in più. Ultimo posto più che meritato. E infatti si va in ritiro.: sempre più ultimo, la scossa non arriva. E perdere 3-0 uno scontro diretto in casa non è un buon segnale.