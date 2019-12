10 Emmanuel Riviere: 6 gol e 1 assist nelle ultime 7 per l'attaccante del Cosenza, doppietta decisiva nella vittorie del Cosenza sul Pisa. L'ex Monaco e Newcastle è da Serie A.



9 Salvatore Burrai: un gol da urlo contro l'Ascoli, col destro che calcia dolcemente la palla sotto l'incrocio dei pali. Il Pordenone vola secondo in classifica e lo fa anche grazie ai 3 gol e 5 assist dell'ex Foggia. E in casa i neroverdi non perdono mai: 7 vittorie e 2 pareggi.



8 Giovanni Crociata: realizza un gol bellissimo, con un destro alla Del Piero, che regala il vantaggio al Crotone sul Livorno. Un gol da 3 punti, un gol da urlo.



7 Emanuel Vignato: il Chievo torna a fare punti e lo fa grazie al talentino classe 2000 che piace al Milan e, soprattutto, al Bologna. Parte da metà campo, sfrutta la sua corsa, la sua qualità e la sua precisione: diagonale preciso per un talento purissimo.



6 Christian Capone: il gol che apre il match contro l'Entella, il secondo in campionato per l'attaccante del Perugia. Che si sta ritrovando, perché il talento c'è, eccome se c'è. Deve crederci di più.



5 Roberto Muzzi: come i punti collezionati dal suo arrivo a Empoli. La squadra non è ancora guarita e si appoggia a La Gumina per non perdere anche con la Salernitana.



4 Luciano Zauri: l'ultima vittoria del Pescara è datata 9 novembre. Il Delfino ha perso certezze, e quando la squadra va in difficoltà tocca all'allenatore trovare la via d'uscita. Che sembra sempre lontana.



3 La difesa del Venezia: una squadra che lotta per non retrocedere non può passare in svantaggio dopo 12 secondi. E non può subire un gol come quello realizzato da Forte, con la difesa immobile. Male, malissimo.



2 Giuseppe De Luca: rientrava da una squalifica per espulsione e... viene espulso di nuovo. La Zanzara dell'Entella si fa cogliere dal nervosismo, risponde alla provocazione e si vede sventolare in faccia un altro rosso, al 91esimo. Recidivo e quindi colpevole.



1 Nikola Ninkovic: dopo la discussione con Da Cruz e il ritorno in Serbia per qualche giorno, il trequartista dell'Ascoli sembrava essere tornato alla grande. E invece, il nervosismo è sempre dietro l'angolo: sostituito, inveisce contro la terna arbitrale una volta superata la linea laterale. Risultato? 3 giornate di squalifica.