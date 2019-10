: l'attaccante del Crotone ne fa 2 all'Entella e non esulta. Ma corre verso la panchina, per abbracciare tutti i compagni e mantenere vivo il ricordo di Mascheroni, preparatore atletico scomparso la scorsa settimana, tra le lacrime.: Iemmello fa volare il Perugia col settimo gol in campionato, Busellato e Galano regalano la vittoria al Pescara contro l'Ascoli, al Del Duca dove il Delfino non vinceva da 31 anni. L'anno scorso stagione difficile, quest'anno le premesse sono diverse.: terzo gol in campionato per il centrocampista del Pordenone ma di proprietà del Milan. "Si scrive Pobega si legge Pogba" è esagerato, ma il ragazzone neroverde ci sa davvero fare.: ancora presente, ancora sufficiente. Gol e assist in un Cittadella ritrovato, che schianta 2-0 la Cremonese e si rilancia.: l'attaccante del Chievo non realizzava una doppietta dal 2013, a San Siro, contro l'Inter. C'è la sua firma sulla rimonta ai danni del Livorno.: non vince ancora, ma pareggia all'ultimo minuto con gol di Capuano in un campo difficile come quello della Salernitana. Sintomo che la squadra ha carattere.: per una volta tra i bocciati. Il bomber dell'Empoli sbaglia il rigore che poteva dare l'1-1 ai toscani contro il Pordenone.: il difensore del Livorno si addormenta sul pallone e dà il via alla rimonta del Chievo, con il primo gol di Meggiorini.: lo Spezia dà fiducia all'ex Udinese dopo gli errori di Krapikas, ma anche l'ex baby prodigio dei friulani sbaglia, rimanendo a metà sul gol di Tello. E condannando i liguri col Benevento.: alla terza presenza stagionale con la Cremonese, il portiere grigiorosso subisce i primi due gol del campionato. Ma l'errore sul secondo, contro il Cittadella, complica i piani di rimonta. E la situazione allenatore.: follia del centrocampista dell'Empoli, che dopo due minuti si vede sventolare in faccia il rosso. Motivo? Un colpo al volto a Pobega, toscani in 10 per tutto il match e Pordenone che vince.