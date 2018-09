10. Luca Vido: 3 gol in 2 partite in Serie B, 1 nel ko di Coppa Italia del suo Perugia contro il Novara. Ha ripreso il discorso interrotto la scorsa stagione col Cittadella. "Quest’anno può essere il suo anno" ha detto Nesta, noi diciamo che deve essere il suo anno. Per riprendersi l'Atalanta e la Serie A.



9. Nicholas Pierini: i primi due gol tra i pro, i primi due gol con la maglia dello Spezia. Ha lasciato il Sassuolo per spiccare il volo, e l'esterno figlio d'arte incomincia subito col passo giusto.



8. Luca Ravanelli: il Padova ha fatto 2 gol in campionato, entrambi con il difensore in prestito dal Sassuolo. Il primo utile per pareggiare contro il Verona, il secondo per vincere col Venezia. Si ispira a Nesta, adora Acerbi: il 21enne lascia subito il segno. E no, non è parente di Penna Bianca



7. Giovanni Stroppa: finalmente il Crotone. Gli Squali si rialzano dopo il passo falso all'esordio, con il tecnico che brilla contro la sua vecchia squadra, contro quella proprietà con la quale non si è lasciato bene. Lavori in corso, ma la base c'è. Eccome se c'è.



6. Andrea Cocco: toh, che si rivede! L'attaccante del Pescara ha realizzato 2 gol, entrambi su rigore, contro il Livorno. Il Delfino vince, Bepi Pillon sorride. E l'ex Vicenza gode.



5. Brescia: è una squadra, quella di Suazo, che brilla in avanti con Donnarumma e Morosini ma che soffre tremendamente in difesa. Lo ha detto anche l'ex attaccante dell'Empoli: "Abbiamo segnato due gol fuori casa e ne abbiamo presi tre, non va bene. Appena venivano avanti ci facevano gol". Il ko 3-2 contro lo Spezia può essere la sveglia per alzare la guardia.



4. Michael Kingsley: prima va vicino al gol con un bel destro da fuori, poi il laterale del Perugia con un intervento a forbice rovina la sua prestazione, prendendosi un rosso diretto. Per sua fortuna il Perugia non cade e vince contro l'Ascoli.



3. Albano Bizzari: già col Carpi non era stato irresistibile, ma la vittoria aveva coperto le pecche. Contro il Crotone, invece, i suoi errori pesano.



2. Niccolò Giannetti: giornata da dimenticare per l'attaccante del Livorno. Tanti errori tecnici, con il picco del rigore sbagliato contro il Pescara nel primo tempo. E, per non farsi mancare niente, anche l'infortunio a fine primo tempo.



1. Carpi: zero punti in due gare, ma quello che preoccupa maggiormente sono i segnali, che non arrivano. 2 gol fatti, 5 subiti. Il Foggia è dietro solo perché penalizzato, ma la sensazione, a oggi, è che i biancorossi affronteranno una stagione dura. Durissima.



0. Cosenza: imbarazzante. Davvero imbarazzente. Una piazza spettacolare, un campo disastroso. Non da Serie B. Forse da Terza Categoria. Forse...