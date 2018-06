Gianluca Pagliuca, ex portiere di Inter, Samp, Bologna e Italia, parla a la Gazzetta dello Sport di Gigio Donnarumma, estremo difensore del Milan: "Gli consiglierei di andarsene. O almeno, fossi in lui io me ne andrei. Non che debba temere i suoi stessi tifosi ma sento che qualcosa con loro si è rotto e ora è difficile poter ricucire. Solitamente funziona così: ti criticano e poi con due grandi interventi ti riabiliti. Stavolta però la vedo più complessa: famiglia, contratti, adeguamenti, soldi, agenti, si è messo tutto in mezzo e ora spostarlo non sarebbe semplice. Al primo piccolo errore tornerebbe il diciannovenne che guadagna sei milioni di euro all’anno. La situazione mi pare ormai compromessa. È il momento di guardare avanti, al futuro. La sfida è doppia. Per la società trovare un acquirente capace di spendere. La seconda personale: fossi in lui andrei all’estero, magari a far valere la sua fisicità in Premier League. In generale lo vedrei bene cambiare aria, lo dico per la sua serenità interiore".