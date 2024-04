Pagliuca come Ulisse, Adorante alla Lewandowski: la Juve Stabia è di nuovo in Serie B, col 15° budget del campionato

, di gran lunga inferiore a quello di Benevento, Avellino, ma anche di Catania e Casertana:Quelle nella testa, per esempio, di(classe 1996) che, dopo aver imparato il mestiere nel Pordenone del patron e del padre Mauro, in concomitanza con la scomparsa dal calcio professionistico della formazione friulana ha deciso di accettare l’ambiziosa sfida affidatagli dal presidente Langella dopo due decimi posti consecutivi.- solo per citare alcune delle intuizioni del responsabile dell’area tecnica stabiese - la missione diè quella di portare a casa risultati in maniera sostenibile. Ma quella che sta prendendo forma a due passi da Napoli è qualcosa di più, un’impresa.a distanza di 13 anni dall’incredibile promozione in Seconda Divisione (la vecchia C2) alla guida del Borgo a Buggiano, l’allenatore nativo di Cecina l’ha fatta davvero grossa. Messa da parte la delusione dell’epilogo della passata stagione, quando aveva saputo trascinare il Siena alla qualificazione ai play-off (per la seconda volta di fila dopo il traguardo colto con la Lucchese) prima che la penalizzazione per le vicissitudini societarie del club toscano cancellassero tutto,(decano delle panchine in Serie C, toscano come lui ma con un'innata passione per il Sud) e ha colto l’opportunità, per la prima volta lontano da casa., qualcosa che alla lunga ha saputo essere il vero valore aggiunto nella lunga cavalcata verso quello che, settimana dopo settimana, da sogno è diventato sempre più una solida realtà. Acolpevole di essere costato il gol del pareggio nel finale (e due punti in classifica) contro il Monterosi per un ultimo possesso di palla mal gestito. Tre turni di squalifica che non hanno scalfito il patto d’acciaio all’interno dello spogliatoio.- 21 vittorie, 11 pareggi e appena 3 ko: Avellino staccato di 11 punti, come il Benevento dopo lo 0-0 al “Vigorito” che ha blindato pure aritmeticamente la vittoria di un campionato 5 anni dopo quello della Juve Stabia 2018/19 targata Fabio Caserta.con 12 successi e 5 pari e l’ultima sconfitta che risale al 19 marzo di un anno fa. Ma se per Mantova e Cesena, vincitrici nei gironi A e B, il rendimento fuori dall’ordinario del reparto offensivo è stata la prerogativa per annichilire la concorrenza,- a lungo nel girone d’andata la Juve Stabia ha avuto la retroguardia meno battuta d’Europa - e i 20 clean sheet stagionali del portiere Demba Thiam. Conseguenza di un modo di intendere il calcio che è stato l’esaltazione del collettivo:, col difensore Blessich a quota 5 reti, mai così prolifico in carriera e terzo nella classifica dei cannonieri stagionali della Juve Stabia.e di spiccare sugli altri per consentire ad un organico con valori complessivamente medi di andare oltre le proprie possibilità e di cominciare a vincere le partite non più soltanto di misura.passato dalle giovanili dell’Inter (nel 2017 vincitore del Torneo di Viareggio) e dal Parma poi, prelevato a metà stagione dalla Triestina.e consente ai suoi di creare il solco definitivo in classifica, di alzare ancora una volta il ritmo nel momento del bisogno e di lasciarsi alle spalle prima la rivelazione Picerno, poi Avellino e Benevento. Ossessionato dal gol, studiano i colpi del grandi campioni del passato come Van Basten e Crespo o quelli più contemporanei come Lewandowski.Lui, come l’esperto esterno sinistroo i due difensori centrali(ritrovatisi dopo l’esperienza di Lucca, guarda caso con Pagliuca in panchina) ma anche i giovani centrocampisti(ex Fermana, 4 gol) e(arrivato col tecnico da Siena) o mister 10 gol: volti da copertina di una Juve Stabia che fa festa dopo una stagione da underdog. La forza delle idee, prima di tutto.