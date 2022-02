Intervistato da Tuttosport l'ex portiere dell'Italia e di Inter, Sampdoria e Bologna, Gianluca Pagliuca ha fatto il punto sullo stato dei portieri italiani e in Serie A dando ottimi spunti di riflessione per il futuro."Maignan ha tutto per essere il migliore: forza, personalità, grande coraggio e carisma. Non credevo fosse così forte. Bravissimo il Milan, bravissimo Paolo Maldini e i dirigenti a trovare un portiere così per sostituire il miglior portiere d’Europa. Non era facile ma ci sono riusciti. Sembra essere il portiere del Milan da sempre: dà molta sicurezza ai suoi compagni. Il migliore in Serie A? Lo è in compagnia di Ospina. Un altro portiere che mi ha sorpreso tanto. Ma non dimentichiamoci nemmeno di Handanovic e Szczesny"."Donnarumma è il migliore in Italia e in Europa. Non penso abbia eguali: per età, fisico, per come sta tra i pali. Ha tutto per essere il numero uno per tanto temp. Al PSG secondo me l’allenatore sta sbagliando: il miglior portiere d’Europa non può alternarsi con un portiere come Navas, bravissimo ci mancherebbe ma inferiore a Gigio""Ce ne sono tanti: il futuro può essere di Carnesecchi, il presente di Falcone che ho seguito tanto l’anno scorso a Cosenza. È pronto e maturo per fare il titolare della Serie A. Con la Sampdoria ha ottenuto quello che si merita, un posto da titolare nonostante non sia più un ragazzino"."In Coppa d’Africa ha fatto vedere delle grandi parate ma anche dei veri e propri errori. È un portiere di qualità, con fisico, e forza. Può sembrare un po’ Maignan. Mi auguro che Onana possa inserirsi rapidamente come ha fatto Maignan nel Milan anche se lo vedo difficile… Perché oggi Onana non è superiore ad Handanovic. Se prima parava da 10 ora para da 8 e mezzo. E parando da 8 e mezzo può commettere anche qualche errore. Ma è ancora fortissimo e Onana dovrà fare una stagione da secondo prima di portargli via il posto…".