Intervistato da Sky, l'ex portiere dell'Inter, Gianluca Pagliuca, ha espresso la propria opinione in merito a Ivan Perisic.



“Perisic ha un valore grandissimo per questa squadra ed è migliorato tantissimo. Molto sinceramente fa il ruolo da esterno sinistro nei cinque, gli ha giovato, prima era molto più discontinuo e adesso sta facendo bene. Fossi nell'Inter farei l'impossibile per cercare di trattenerlo. Un giocatore così è importante e rischia anche di rinforzare un'avversaria, bisogna fare uno sforzo in più”.