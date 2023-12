Intervistato da SerieANews, l'ex portiere di Samp e Milan fra le altre, Angelo Pagotto ha parlato dei migliori portieri italiani e non del momento, passando da Donnarumma a Sommer e Meret."A parte la personalità, credo che l'amore tra Meret e Napoli non è mai scoccato. Dall'inizio è sempre stato molto criticato senza alcun motivo. Quando si criticano le persone senza ragione, poi quando qualche motivazione c'è dopo i conti non tornano. Questo è un ragazzo che, a parte l'anno scorso dove hanno fatto tutti bene, lo hanno sempre messo sulla graticola. Non ho avuto la fortuna di conoscerlo personalmente, certo è che una piazza come Napoli non è facile ritrovarla. Se vai via da Napoli, quali sono le opzioni? Inter, Roma, Lazio, Torino, Juve... Sono quelle lì, giusto quattro o cinque. Non è facile per lui andar via e pensare di rimettersi in discussione. Bisogna trovare una piazza adeguata a lui. Anche perché l'anno scorso ha vinto uno Scudetto, è ancora giovane, è un Nazionale. E' un capitale della società, anche muovendosi un club dovrà comprarlo, perché non penso che il Napoli lo mandi in scadenza"."Onestamente non pensavo che potesse rendere così tanto nel nostro campionato, perché tecnicamente non è che mi piaccia tantissimo come portiere. Però è molto efficace. Poi quando la squadra va bene ne giovano un po' tutti, specialmente il portiere. Lì è l'insieme di situazioni dove permettono a tutti di dare il massimo e di essere sempre al 100%""Purtroppo il portiere è soggetto ai risultati. Anche la stessa prestazione viene valutata in base al risultato della squadra. Se tu ci fai caso, nella pagella: se la squadra vince e il portiere fa benissimo, prende 7,5; se il portiere fa bene, ma la squadra pareggia, prende 7; se la squadra perde e il portiere fa bene siamo a 6,5. Stiamo parlando di un portiere che ha sempre fatto bene, però è soggettivo al risultato della squadra. Non c'è una grande situazione logica quando si valuta il portiere"."Maignan è partito bene il primo anno. Poi ha avuto questo infortunio, è rientrato e ha fatto fatica. Adesso sta tornando pian piano ai suoi livelli. Però siamo sempre lì. Il Milan non sta facendo bene e quindi purtroppo non viene sottolineato. Nel momento in cui i rossoneri riusciranno a vincere qualcosa, si accorgeranno che hanno un gran portiere. Se ne sono accorti già quando hanno vinto lo Scudetto"."Nuovi portieri? Qui in Italia c'è qualcosina che sta venendo su. Mi piace molto Carnesecchi, il suo problema è solo ed esclusivamente fisico. E' molto fragile, rischia sempre di farsi male non riuscendo a fare un campionato intero. Mi piace Montipò, ma anche Vicario che oggi è al Tottenham. C'è stato un periodo di buio, ma adesso pian piano stiamo ritrovando qualche portiere. Il problema è dargli il tempo di sbagliare. Specialmente quando è giovane, bisogna dare possibilità al portiere di sbagliare. Il nostro cervello è un computer, resetta e impara crescendo e sbagliando. Se tu non gli dai la possibilità di sbagliare non impara mai, a meno che non si tratti di un robot".La differenza tra Donnarumma e Vicario è che purtroppo non si riuscirà mai più a vedere quanto possa essere forte Donnarumma. Lui è partito troppo forte. Nel senso che già da giovane aveva già degli ingaggi stratosferici, è normale che quando uno guadagna certe cifre fatica a mettersi in discussione. Un ragazzo giovane, nel suo periodo di maturità... Sfido chiunque ad andare durante la settimana ad allenarsi e spaccarsi il culo per cercare di portare a casa dei risultati. Bisogna dire la verità, tutto gira intorno ai soldi. Sì, si fa per una cosa personale, per la squadra. Ma sono professionisti. Se questo ragazzo a vent'anni già guadagnava 8 milioni di euro, oggi si è pregiudicato una crescita tecnica incredibile. Poi è andato al PSG sbagliando. E' un portiere che ha dato il 65-70% delle possibilità che può dare. Ha ragionato per i soldi e non per la sua crescita tecnica e professionale"