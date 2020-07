Non solo il calcio o il mondo dei motori, è ripartita anche la stagione del golf e fra le protagoniste indiscusse del circuito c'è senza ombra di dubbio Paige Spinarac. Non è fra le prime al mondo nel ranking, però è stata più volte definita la "golfista più sexy al mondo".



Americana laureata alla San Diego University, ha una carriera in grande ascesa con una popolarità che però va ben oltre i successi sul green. Il motivo? Oltre al gioco è seguitissima sui social network grazie ad un fisico invidiabile. Non è un caso che sia stata più volte protagonista di servizi sexy su riviste celebrate come Sports Illustrated.



E nell'ultimo periodo ha riacceso la fiamma dei propri fans con una rivelazione scottantissima del suo gioco sui campi da golf: "Quando gioco normalmente non indosso la biancheria intima, ma è perché indosso i pantaloncini e sarebbe un numero eccessivo di strati se indossassi tutto".



Rivelazioni piccanti come molte delle foto postate sul suo profilo instagrame e che vi mostriamo in gallery.