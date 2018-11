Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del Napoli, si è soffermato sulla designazione di Pairetto per il match con l'Empoli: “Pairetto è un arbitro scarso, è assurdo che arbitri in Serie A, poi ci lamentiamo. Pairetto ha goduto di un cognome importante per scalare le classifiche. Trovo fuori luogo che avendo un dirigente nella Juventus possa arbitrare squadre che lottano nelle posizioni di vertice. Avrei detto la stessa cosa se avesse arbitrato per l’Inter. Ci troviamo di fronte a una dittatura calcistica. Alimentano sempre loro chiacchiericcio e sospetto. Il fratello di Pairetto ha anche un ruolo che fa ridere nella Juventus, c’entra anche lui nell’inchiesta di Report”.