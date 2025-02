Pairetto (Empoli-Milan) fermato per un turno. E adesso si accelera per il Var a chiamata

Getty Images

E' terminato un weekend particolarmente complicato per il mondo arbitrale, con tanti episodi polemici nel giro di poche ore: se Open Var ha assolto totalmenteper il fallo di mano di Gatti in Como-Juve e parzialmenteper il non rosso a Cacace in Empoli-Milan , arriva unae il suo Var Di Paolo, che non hanno valutato bene la trattenuta di Sabelli su Sanabria nel finale di Torino-Genoa.Ad ogni modo, scrive La Gazzetta dello Sport, le spiegazioni fornite a Dazn da Elenito Di Liberatore non hanno placato le polemiche soprattutto per il, una casistica che ha inibito il Var e che molti chiedono in coro di rivedere nel protocollo.

, e non dirigerà nella 25esima giornata di Serie A. Intanto, qualcosa si muove tra i vertici arbitrali e la FIGC.- Il neo rieletto presidente federale Gabriele Gravina si è detto disponibile ad aprire le porte aluna novità allo studio dell'IFAB (l'organo internazionale che si occupa del regolamento del calcio). Sarà possibile introdurlo senza spezzettare troppo il gioco? Si pensa di limitarla a poche casistiche fondamentali: