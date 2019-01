Interivstato da ESPN in Argentina, il centrocampista del River Plate, Exequiel Palacios ha parlato del suo futuro confermando la possibilità di approdare al Real. "Sì, ci sono chance affinché diventi un giocatore del Real Madrid. E' un orgoglio che il Real mi segua: è difficile non ascoltare i rumor, io cerco però di stare tranquillo. Sto riflettendo ma è chiaro che il Real è un club grandissimo, ci sono chance per giocarci".