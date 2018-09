Personalità ne ha da vendere, talento pure: altrimenti non si spiegherebbe come mai Exequiel Palacios, centrocampista classe 1998 del River Plate, sia già su tutti i maggiori rotocalchi argentini. La sua fama supera persino le sue gesta.



TUCUMANO VERO CON GLI IDOLI BIGLIA E REDONDO - Già, perché il diciannovenne che arriva da Famaillà, città dell'Argentina appartenente alla provincia di Tucumán, situata a 35 km a sud-ovest del capoluogo provinciale San Miguel de Tucumán, notoriamente florida dal punto di vista calcistico, studia già da grande calciatore, sulle orme dei grandi interpreti argentini del ruolo, come Lucas Biglia, Esteban Cambiasso ma soprattutto Fernando Redondo. E nel frattempo si diverte, eccome se si diverte.



UN 'VOLANTE' DA NAZIONALE: CHE PERSONALITA'! - "Volante" davanti alla difesa ma all'occorrenza anche trequartista, grazie a una classe sopraffrina e una tecnica invidiabile, Palacios è cresciuto nelle giovanili del River Plate e da predestinato ha esordito con i grandi nel novembre 2015,a soli 17 anni, in un match perso 2-0 contro il Newell's Old Boys. Nel 2017 partecipa con la nazionale Under-20 argentina al Campionato mondiale, disputando 3 match, mentre il 17 agosto di quest anno arriva la prima convocazione da parte del ct della Nazionale maggiore Lionel Scaloni.



LE INCREDIBILI AVVENTURE AMOROSE DELL'INFEDELE PALACIOS - Un escalation devastante, pari solamente alle sue avventure amorose: già, perché Palacios è un gran playboy. Sul campo ha già portato a casa una Copa Argentina e una Recopa Sudamericana, mentre fuori dal campo le sue conquiste non si contano nemmeno più: in Argentina infatti si è ritagliato la fama di "tombeur de femmes", per le sue numerose avventure amorose. Il quotidiano Olè lo ha punzecchiato: "E' conosciuto maggiormente per quello che fa fuori dal campo che per la sua attuale carriera calcistica". Prima la relazione con la modella di Instagram Sol Perez, diventata immediatamente pubblica, poi quella con la cantante e ballerina Juliana Orellano,prima di quella con la vicina Karen Gramajo: la cosa in comune è che quando è stato il tempo degli addii, tutte e tre si sono lamentate dell'infedeltà di Palacios.



NO AL TORO, MILAN E INTER LO OSSERVANO - Grande personalità, dicevamo: quella che lo ha portato a dire no al Torino, che lo voleva portare in Italia l'estate scorsa. Il Toro infatti aveva messo sul piatto un’offerta di 4 milioni di euro ma a rifiutare non è stato il club proprietario del cartellino, ma il giocatore, che ha preferito anteporre la crescita personale ed una progressiva e più fruttuosa maturazione all'allettante proposta granata. Il Milan e l'Inter lo osservano da vicino: i primi per trovare un adatto erede a Lucas Biglia, i secondi per i buoni rapporti del presidente Javier Zanetti con il River. Insomma, ne vedremo delle belle: Palacios paura non ne ha.



@AleDigio89