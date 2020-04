Tra i giocatori che il Torino ha seguito la scorsa estate, ma che sta seguendo anche in vista della prossima stagione, c'è il portiere del Cittadella Alberto Paleari. Nel corso di una diretta Instagram con il giornalista Nicolò Schira, il portiere ha rivelato di essere stato a un passo dal trasferimento al Toro.



“Sono stato molto vicino al Toro l’estate scorsa. Le ultime cose non dipendevano da me, ma dai club.Mi sarebbe piaciuto salire in A lo scorso anno, ora vorrei riuscirci con il Cittadella. Appena e se ripartirà il campionato vogliamo arrivare più in alto possibile. Serie A? Siamo a 6 punti dal secondo posto, perciò vale la pena crederci e provarci” ha raccontato il portiere.