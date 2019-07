Massimo Ferrero nuovo proprietario del Palermo? La Curva Nord rosanero non ci sta. E lo rende noto con un comunicato ufficiale: "Il Palermo ha subito troppe infamie. Da Zamparini a Baccaglini, dagli Inglesi ai Tuttolomondo sono state troppe le parole dette a vanvera. D’ora in poi gradiremmo persone che parlassero meno e facessero solo fatti, che facessero meno passeggiate in città e pensassero più a progettare un ritorno imminente nel calcio che conta ma soprattutto gradiremmo persone oneste che non abbiano problemi giudiziari o processi in corso per reati legati alla mala gestione delle società che hanno avuto. PALERMO ha bisogno di gente di cui fidarsi non di scommettere ancora ad occhi chiusi. Abbiamo una bellissima città che attrae tantissimi turisti, la presenza di Ferrero di oggi la riteniamo una semplice visita da turista. Noi dei buffoni ne abbiamo pieni i coglioni!

E i palermitani che fanno gli zerbini a chiunque atterri qui, s’avissiru a vriugnari…



Curva Nord 12 Palermo".