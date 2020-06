Amauri, attaccante ex Palermo, riapre al ritorno in Sicilia. Queste le sue parole a Onefootball: "Sono sincero, quando i tifosi cominciarono a mandarmi messaggio mi si è riacceso il fuoco dentro, anche se ho 40 anni e non sono l’Amauri che ammiravano tanto. Allora avevo 26 anni ed era un animale, mentre ora sono più vecchio. A loro non importa, vogliono comunque che io ritorni a Palermo, ma non so se lo farò, ma posso dire che in testa ho questa volontà. Mi piacerebbe molto, ma ci sono diversi fattori da considerare come il fatto che da oltre due anni gioco solo per divertirmi. Se volessi tornare in campo dovrei iniziare già adesso ad allenarmi".