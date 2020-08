Roberto Boscaglia, nuovo allenatore del Palermo, si presenta in conferenza stampa: “Sono felice di essere qui. Sono un siciliano e Palermo è la squadra per eccellenza della Sicilia". “Siamo convinti di poter fare un grande lavoro che non sarà certamente semplice - aggiunge il neo tecnico rosaneor, come si legge su Repubblica.it -. Inizio questa avventura con grandi propositi. Cosa serve per vincere? Penso che la cosa più importante, oltre ai giocatori, sia la società. Costruire una squadra non è semplicissimo, Sagramola e Castagnini sanno di cosa abbiamo bisogno. Alla società non ho chiesto nulla, stiamo parlando in questi giorni per cercare di costruire la squadra migliore".