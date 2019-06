Alberto Brignoli è intervenuto durante la presentazione del libro di Fabio Piluso 'Corri e non fermarti', di cui il portiere ha scritto anche il primo capitolo sezione Guest. La sua corsa è partita dal Montichiari dieci anni fa e oggi l'ha portato al Palermo, dove è arrivato l'estate scorsa a titolo definitivo dalla Juventus: "Il titolo del libro è perfetto per descrivere il mio percorso. Potevo rimanere in bianconero in una zona di comfort - spiega Brignoli - avevo un bel contratto e avrei potuto continuare con loro, ma la sfida di Palermo era allettante. Ho raggiunto il mio obiettivo diventando uno dei migliori portieri di Serie B".

BOMBER - In A, invece, molti se lo ricordano per quel gol al Milan con la maglia del Benevento: "Ho fatto all in, non avevo più niente da perdere. È stata un'esperienza che mi ha aiutato a crescere".

DETERMINAZIONE - Per crescere bisogna cabiare punto di vista e assumersi le responsabilità, scrive Brignoli nel suo capitolo: "Essendo sempre partito dal basso, dovevo dimostrare ogni volta qualcosa più degli altri". Portiere moderno: "Il mio modo è spericolato e a volte rischioso, ma sempre molto efficace".



GLI AMICI - Molticompagni in carriera, due lo hanno colpito particolarmente: "Ho incontrato tanti giocatori, ma De Silvestri e Quagliarella sono due ragazzi professionali al massimo e hanno un'umiltà unica".