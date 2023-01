Se Matteo Brunori è stato il trascinatore del Palermo nella prima parte di stagione, lo stesso non si può dire per i suoi compagni di reparto.

L'attaccante italo-brasiliano ha finora messo il proprio sigillo su 12 delle 19 reti rosanero, siglandone 9 in prima persona e facendone segnare altri tre con i suoi assist. Praticamente due terzi dell'intero bottino palermitano.



La priorità della dirigenza siciliana sul mercato di gennaio non può quindi che essere la ricerca di un partner in grado di comporre con Brunori una coppia d'attacco degna delle ambizioni rosanero. Impresa tutt'altro che semplice visto che, come piega stamane il Giornale di Sicilia, tutte le piste finora sondate hanno incontrato notevoli difficoltà nel concretizzarsi. Tanto che, ad oggi, l'unica strada percorribile sembra essere quella che porta dalle parti di Gennaro Tutino del Parma.