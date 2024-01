Palermo, Brunori fa gola in Serie A: riuscirà a resistere alla chiamata?

Alberto Giambruno

Uno che fa gol e in questo caso... fa gola. Altrochè. Matteo Brunori ha trascinato il Palermo in Serie B a suon di reti non più tardi di diciotto mesi fa, confermandosi anche in cadetteria. La notizia degli ultimi giorni, però, è che anche in Serie A vorrebbero affidargli una maglia.



Per esempio il Genoa, che ad inizio anno aveva puntato tutto su Retegui (curiosità, all'anagrafe c'è scritto Mateo, una t in meno rispetto al rosanero) ma ha conosciuto più l'infermeria che il manto erboso del 'Ferraris'. Prima un problema al ginocchio, poi qualcosa di muscolare: in pratica il suo girone d'andata ha visto soltanto 3 reti e 1 assist. Quello della punta di Viale del Fante, tra l'altro, è un nome che ogni tanto torna di moda tra i grifoni: il suo nome è sulla lista della spesa dall'estate 2022, subito dopo la retrocessione in B.



Ma c'è una squadra messa peggio, classifica alla mano: si tratta dell'Empoli, attualmente a quota 13 punti in graduatoria e con soli 10 gol segnati in diciotto partite. Troppo pochi per poter puntare alla salvezza: in questo caso, si era diffusa la voce di un possibile scambio (con conguaglio economico da destinare ai siciliani) con l'esperto bomber Ciccio Caputo, ma l'indiscrezione non avrebbe trovato conferme in Toscana.



La sessione invernale di mercato è appena iniziata, fare a meno del capitano sarebbe un chiaro segnale di resa rispetto agli alti proclami dell'orbita City. Di contro, saper dire di no rappresenterebbe il punto di rilancio per una squadra che all'ultima del 2023 ha vinto - sebbene non meritando e con tanta fortuna ad aiutarla - contro una delle big del torneo, come la Cremonese. La tentazione di conquistarla subito la Serie A è tanta, come di consueto sarà decisiva la volontà del giocatore.