Portiere e attaccante: sono questi i principali obiettivi di mercato del Palermo.



La dirigenza rosanero, sistemate le varie questione societarie che l'hanno riguardata nelle ultime settimane, prova ora a concentrarsi sulla campagna acquisti, mettendo nel proprio mirino due profili dai contorni ben delineati: Antonio Donnarumma per i pali e Matteo Brunori per il reparto più avanzato.



A parlare apertamente dei possibili arrivi del portiere del Padova e della punta di proprietà della Juventus è stato il direttore sportivo Renzo Castagini ai microfoni di Sky: "Matteo è un giocatore che conosciamo bene e che ci piacerebbe riavere con noi. Abbiamo ottimi rapporti con lui e con la Juve, ma questo non vuol dire che lo riprenderemo di sicuro. Ci stiamo lavorando, vedremo. Anche Donnarumma è nei nostri pensieri perché è un giocatore importante”.