Palermo, che colpo: lunedì le visite di un ex-Roma

Il Palermo continua a muoversi sul mercato e dopo il colpo Ranocchia, dall'Empoli via Juve, ha chiuso un altro super colpo che questa volta va a rinforzare il reparto d'attacco. Il club siciliano ha infatti trovato l'accordo per mettere sotto contratto l'esterno offensivo Daniele Verde.



Per il classe 1996, cresciuto nel settore giovanile della Roma (7 presnze in giallorosso) i rosanero hanno spinto con forza superando la concorrenza di Elche, Karagmurul e Cagliari e decisiva è stat ala volontà del giocatore che ha scelto di dire addio allo Spezia e lunedì svolgerà le visite mediche in città.



In questa stagione 17 presenze e 2 gol fra Serie B e Coppa Italia e potrebbe alternarsi con Di Mariano nell'attacco di Eugenio Corino partendo largo a destra e accentrandosi col suo mancino.