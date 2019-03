Ivaylo Chochev, centrocampista del Palermo, parla al sito ufficiale del club rosanero: "Sono soddisfatto di aver partecipato all’azione del raddoppio di Puscas, ma va elogiata la prestazione di tutta la squadra che ha ottenuto questi tre punti con il cuore. Venezia? È un avversario ostico, che all’andata ci ha messo in difficoltà tanto che abbiamo ottenuto il pari al 90°, ma noi vogliamo dare continuità alla vittoria contro il Lecce e inseguire il nostro unico, grande obiettivo. Quello contro i pugliesi è stato un successo fondamentale, sia per la classifica che per il morale perché dopo il passo falso di Crotone era importante reagire immediatamente. Tifosi? In trasferta sono sempre stati numerosi e nelle ultime due gare casalinghe anche il Renzo Barbera è tornato a riempirsi. Abbiamo bisogno della nostra gente per raggiungere l'obiettivo e poter finalmente gioire insieme"