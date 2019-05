Palermo-Cittadella 2-2 (primo tempo 2-0)



Marcatori: 21' Nestorovski (P), 23' Trajkovski (P), 65' Diaw (C), 82' Adorni (C)



Palermo (4-3-1-2): Brignoli, Szyminski, Bellusci, Rajkovic, Mazzotta (79' Aleesami), Murawski, Jajalo (68' Fiordilino), Haas, Falletti, Trajkovski, Nestorovski (41' Puscas). All. Rossi.



Cittadella (4-3-3): Paleari, Ghiringhelli, Adorni, Frare, Benedetti, Proia (62' Panico), Iori, Branca, Schenetti (81' Scappini), Moncini, Finotto (64' Diaw). All. Venturato.



Arbitro: Sacchi di Macerata.



Ammoniti: 50' Frare (C)