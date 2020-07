Fabio Grosso e il Palermo, adesso no. Il club rosanero ha pensato all’ex allenatore di Bari, Verona e Brescia per affrontare al meglio la prossima avventura in serie C e tornare subito grande ma Grosso, lusingato, ringrazia ma preferisce aspettare un altro progetto. L’ex difensore campione del mondo, che a Palermo è diventato grande giocando ben 106 partite, è sicuramente molto legato alla città e alla sua gente ma crede non sia ancora il momento giusto per tornare. Felice dell’interesse ma meglio aspettare un’altra esperienza, magari in una delle categorie già frequentate nel suo passato più recente, tra Bari, Verona e Brescia. Per rivedere Grosso al Palermo c’è tempo, adesso no.