L'allenatore del Palermo Eugenio Corini ha commentato a Sky Sport il pari sul campo del Bari: "La squadra ha fatto una prestazione di livello, anche loro hanno avuto le loro occasioni, è stata una partita aperta. Anche in dieci uomini abbiamo retto bene, portiamo a casa una prestazione di gran livello, sono soddisfatto per lo spirito che mettono in campo. Mercato? La squadra va consolidata, ci sono avversari con grandi potenzialità in questo campionato".