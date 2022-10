Sette punti, secondo peggior attacco di B e quart'ultima posizione in classifica: il bilancio del Palermo nei primi otto turni di campionato non è certo felice.



Dai siciliani, pur sempre neopromossi ma reduci dall'importante cambio di proprietà che ha portato in rosanero nientemeno che gli sceicchi del Manchester City, era lecito attendersi molto di più.



E invece sabato pomeriggio a Terni è arrivata una sonora sconfitta, la quinta nelle ultime sei gare. Un 3-0 per i rossoverdi che in realtà sarebbe tranquillamente potuto essere ben più largo, vista la quantità di occasioni da gol sprecati dagli umbri. Un KO pesantissimo che rischia di lasciare pesanti ripercussione sul futuro di una squadra ancora alla ricerca di una sua vera identità. E a pagarne il prezzo, inevitabilmente, potrebbe essere l'allenatore.



Per Eugenio Corini i prossimi impegni saranno decisivi. Già sabato al Barbera l'ex regista si giocherà una fetta enorme del proprio futuro. In caso di ulteriore passo falso contro il redivivo Pisa difficilmente il tecnico bresciano continuerà la propria avventura alla guida delle aquile. Ma anche un'eventuale vittoria non lo metterebbe del tutto al riparo da una mannaia che continuerebbe a pendere sulla sua testa anche negli impegni successivi.



Corini, insomma, non dovrà soltanto vincere con il Pisa. Dovrà continuare a farlo anche dopo, possibilmente fornendo segni di risveglio da parte della sua squadra.