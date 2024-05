Palermo, corsa a due per la panchina

9 minuti fa



Dopo l’eliminazione per mano del Venezia nella semifinale play off, in casa Palermo si volta pagina per puntare nuovamente alla promozione in Serie A nella prossima stagione.



Il primo cambio riguarderà un nuovo allenatore al posto di Michele Mignani, la cui breve avventura si è conclusa con l’eliminazione ai play off. I nomi sul taccuino sono quelli di Alessio Dionisi (nel mirino anche di Monza e Cagliari) e Paolo Zanetti.



Entrambi hanno un contratto fino al 2025 rispettivamente con Sassuolo ed Empoli, ma entrambe le squadre sono interessate a liberarsi di un contratto pesante. Il terzo nome, maggiormente defilato, è quello di Luca D’Angelo che però lo Spezia vorrebbe trattenere dopo la salvezza conquistata.