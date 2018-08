Palermo-Cremonese 2-2 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 26' Trajkovski (P), 64' Strefezza (C), 82' Mogos (C), 88' Mazzotta (P)



Palermo (3-4-3): Brignoli, Szyminski (53' Haas), Bellusci, Rajkovic, Salvi, Murawski, Jajalo, Mazzotta, Falletti (73' Nestorovski), Trajkovski, Puscas (79' Moreo). All. Tedino.



Cremonese (4-3-2-1): Radunovic, Mogos, Claiton 6, Terranova 6, Migliore, Arini, Castagnetti (91' Kresic), Perrulli (63' Strefezza), Boultam (56' Carretta), Emmers, Brighenti. All. Mandorlini.



Arbitro: Luigi Nasca di Bari.



Ammoniti: 63' Haas (Per), 77' Bellusci (P)