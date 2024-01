Palermo, da Ranocchia a Belotti: mille nomi di mercato ma ancora nessuna ufficialità

Alberto Giambruno

Come al solito, gennaio è il mese dei sogni. Delle incertezze. A volte, delle delusioni. Parliamo della sessione invernale di calciomercato, quella dove chi ha quelli forti non li cede (forse) e chi ha quelli scarsi, prova a farlo. Come lecito aspettarsi da una squadra dell'orbita City, il Palermo è al centro di mille trattative tra entrata e uscita, ancora non concretizzate. Puntellare la rosa con elementi di qualità, per la categoria, potrebbe risultare decisivo... ma tra il dire e il fare, come al solito, c'è di mezzo un'enciclopedia di nomi fatti che, crediamo, non si placherà nelle prossime ore.



Capitolo Ranocchia: l'accordo con la Juventus sembra essere cosa fatta per circa 3 milioni di euro. L'intoppo però, in questo caso, è toscano: l'Empoli (che lo ha in prestito dalla scorsa estate) non vuole mica privarsi di un elemento di qualità, nel bel mezzo della lotta per non retrocedere, senza ricavarci nulla. Dunque bisognerà attendere, con il Cagliari (sempre loro, ricordate Prati e Azzi?) dietro l'angolo a studiare la situazione. E poi c'è Caso, e non lo citiamo a caso (perdonate la battuta): lo scorso anno protagonista della promozione in Serie A del Frosinone, adesso ai margini del progetto Di Francesco. Il ds dei ciociari, Angelozzi, si è premurato di dichiararlo "fuori dal mercato", ma sembra più una frase di circostanza che altro, classica nel 'gioco delle parti' che va in scena a gennaio o nel periodo estivo. Bisognerà attendere, ma le squadre interessate al ragazzo sono tante.



E poi, vogliamo parlare di altri nomi fatti nelle ultime ore? Prendiamo quello di Belotti: il calciatore non ha mai fatto mistero di essere rimasto legato, a doppio filo, al capoluogo siciliano. Ma secondo voi, per quanto attaccato alla Trinacria e all'ambizione di riportare il Palermo in Serie A, rinuncerebbe a cuor leggero alla possibilità di giocare ancora in Europa e lottare per un posto Champions? Ci sembra alquanto difficile. Insomma, sovente assistiamo al più classico dei segreti di Pulcinella: fare uscire un nome 'ad arte' dandolo in pasto ai tifosi e ai quotidiani, associando un calciatore X ad una squadra Y proprio per fare alzare la quotazione oppure, a volte, ottenere qualcosa in più dalla squadra che detiene il cartellino. La piazza di Palermo fa gola a molti, una tappa fondamentale in passato per molti giocatori. Per questo, tante trattative "già fatte", in realtà, potrebbero essere meno concrete di quanto appare. Altrochè.