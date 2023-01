Linfa nuova in arrivo per l'attacco del Palermo.

La società siciliana, da tempo alla ricerca di un profilo con cui rinforzare il proprio reparto avanzato fornendo al tempo stesso sia una spalla che eventualmente un'alternativa al bomber Matteo Brunori, sembra averla individuata in casa Parma.



I rosanero paiono infatti aver superato la concorrenza dell'Ascoli convincendo Gennaro Tutino a trasferirsi all'ombra del Monte Pellegrino. La trattativa è ben avviata anche se prima di concretizzarla occorrerà trovare la giusta formula con il Parma, disposto a cedere il giocatore in prestito fino al termine della stagione ma solo a fronte di un obbligo di riscatto da parte del Palermo.