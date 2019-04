Delio Rossi, nuovo allenatore del Parma, parla a Sky Sport di questa nuova avventura in rosanero: "Con il Palermo ho vissuto dei momenti bellissimi, fra i migliori della mia carriera ed insieme abbiamo toccato vette altissime. Adesso c'è una squadra in difficoltà, mi hanno chiesto di dare una mano e mi sono sentito in dovere di venire qui a dare il mio contributo. Non ho promesse per la prossima stagione, sono qui per queste gare finali: proverà ad aggiustare qualcosa senza stravolgere niente, anche perché non c'è tempo. Voglio portare serenità ai ragazzi, spero nell'aiuto di tutto l'ambiente".