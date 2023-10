“Non guardo troppo al futuro, men che meno al Mondiale del 2026, penso a esordire in Serie B, consolidarmi e ambientarmi in una città di cui tutti mi hanno parlato benissimo. Spero un giorno di vivere in prima persona l’atmosfera della Champions League. - ha detto Sebastiano Desplanches, portiere del Palermo a Icon Magazine - Ho letto le parole di Guardiola: sarebbe stupendo avere l’occasione di allenarmi qualche giorno a Manchester, come ha fatto il Palermo anche l’anno scorso”.