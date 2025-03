Palermo, Dionisi a un passo dall'esonero: i candidati per la panchina, c'è un favorito

Ilsi appresta a salutare e cambiare l'allenatore durante la sosta per le nazionali, conIl tecnico toscano paga la sconfitta interna contro la Cremonese, arrivata in rimonta nel quarto d’ora finale, e lin questo campionato didai rosanero, che hanno convintoa prendere la decisione didall’incarico.- Il club siciliano, attualmenteoccupata dal Bari, classifica che non rispecchia le ambizioni dei siciliani ad inizio stagione, consideratinelle ultime sessioni, come Joele Emil, e neppure quelle dei tifosi

- Sono diversi i candidati presi in considerazione per sostituire Dionisi sulla panchina del Palermo:che è in pole per diventare il nuovo allenatore dei rosanero e con il quale sono previsti ulteriori contatti nelle prossime ore. L’ex commissario tecnico dell’Albania non allena dal 2023, quando concluse la sua esperienza sulla panchina dell’Azerbaigian.