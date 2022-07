Il giorno dopo il terremoto che ha scosso il Palermo, con le dimissioni in contemporanea del tecnico Silvio Baldini e del ds Renzo Castagnini, in casa rosanero è corsa contro il tempo per affidare la squadra a un nuovo allenatore.



Domenica sera, infatti, i siciliani faranno il loro debutto ufficiale nella nuova stagione, affrontando la Reggiana nel primo turno di Coppa Italia e l'intenzione della società è quella di aver già risulto entro allora il nodo panchina.



In corsa per il ruolo di post-Baldini, secondo Sky, ci sarebbero due vecchie bandiere della Roma: Claudio Ranieri e Daniele De Rossi. Due profili altisonanti ma decisamente antitetici. Mentre il primo è uno degli allenatori più esperti del nostro calcio, il secondo, attualmente assistente di Roberto Mancini in Nazionale, è ancora alla ricerca della sua prima avventura alla guida di un club.



E proprio su questi dettagli stanno ragionando in Viale del Fante, con la consapevolezza di avere poco tempo a disposizione per sciogliere ogni dubbio.