La pausa per le nazionali, che coinvolgerà la prossima settimana anche il campionato di Serie B, si rivelerà un momento di importante formazione per il Palermo.



La società rosanera ha infatti programmato un viaggio a Manchester per trascorrere quattro giorni nel quartier generale del City, club confratello dei siciliani in quanto di proprietà della medesima holding.



La notizia è stata ufficializzata dal Palermo con una nota comparso sui propri canali: “Nella settimana della sosta di campionato della Serie BKT, dal 20 al 24 settembre, il Palermo sarà ospite del City Football Group all’Ethiad Campus di Manchester, il quartier generale del Manchester City. La squadra allenata da Eugenio Corini e la dirigenza rosanero voleranno in Inghilterra per quattro giorni di ritiro, avendo la possibilità di utilizzare i campi d’allenamento e i servizi solitamente a disposizione della squadra allenata da Pep Guardiola e dell’Academy dei Cityzens“.