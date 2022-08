Il Palermo sistema le fasce difensive con un colpo a costo zero.



Nella tarda serata di ieri è infatti atterrato sull'isola il nuovo terzino destro di Eugenio Corini. Si tratta del 26enne ceko Ales Mateju.



Rimasto svincolato dopo la non positiva esperienza con il Venezia della passata stagione, Mateju arriva a titolo definitivo, portando con sé una buona conoscenza del nostro calcio. Prima di giocare in Laguna, infatti, l'esterno slavo aveva militato per tre anni e mezzo al Brescia, disputando anche un campionato in Serie A.