Palermo, ecco il mercato rosanero da Caso a Soleri: chi parte e chi (forse) arriva

Alberto Giambruno

Caso, in quanto fato. O se preferite destino. Prendete Soleri, all'anagrafe Edoardo. Un curriculum che recita giallorosso (cresciuto nelle giovanili della Roma) e lo ha portato ad esperienze anche in Spagna e Portogallo, per dire. E una strada tracciata diverse volte, lontano dalla Sicilia. Con il metaforico biglietto d'andata puntualmente stracciato prima di imbarcarsi, grazie a reti da cardiopalma. Non si può non citare, allora, la doppietta al Modena dell'ultimo turno di campionato: varrà come bonus di permanenza?



A tal proposito, ha parlato Corini in sala stampa: "Le richieste che ha avuto significa che tanti pensano che possa fare il titolare. Capisco il ragazzo che ha bisogno di valutare tante situazioni e sapete quanto è legato a quest'ambiente, non è un tredicesimo. E' un titolare, ma si trova davanti il nostro capitano. Il futuro di Edo lo vedo da titolare, deve continuare il suo percorso di crescita".



Lui il titolare con la maglia del Palermo lo farà a Catanzaro, per l'indisponibilità di Brunori causa squalifica. Ma la sensazione è che alla fine, una sua partenza, non sia del tutto esclusa. Per il bene di tutti: del Palermo, che potrà vedere sbocciare - forse definitivamente - il suo talento. Del ragazzo, che una maglia da titolare la merita senza dubbio. E della squadra che lo preleverà in prestito: lo Spezia è in pole position. Ma le vie del mercato sono infinite e non ci meraviglieremmo di vederlo sotto l'ombra di Monte Pellegrino anche da febbraio in avanti.



Caso, in quanto attaccante, invece. All'anagrafe Giuseppe, ha conquistato la promozione in Serie A col Frosinone a suon di giocate e di scendere di categoria proprio non ne vuole sapere. Convinto di poter dire la sua, quando ne avrà l'opportunità, anche in massima serie. Ma si sa, a volte è la volontà di un club a sovrastare quella di un calciatore, possibilmente se in quel ruolo l'allenatore di turno è già ampiamente coperto. Si prospetta una corsa a due tra Palermo e Cremonese per l'esterno ciociaro, con i grigiorossi apparentemente favoriti per la pedina di scambio (Okereke, vecchio pallino di Angelozzi ai tempi dello Spezia) da offrire.



Per gli altri reparti in casa rosanero, il giocatore più vicino alla firma è Salim Diakite della Ternana. Duttile, spendibile sia da centrale che come terzino a destra, è pronto ad accordarsi fino al 2026.