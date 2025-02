Palermo, ecco Pohjanpalo: "Ho scelto la 19 anche per Schillaci, emozionante il saluto al Venezia"

il nuovo centravanti prelevato dal Venezia per 5,5 milioni di euro, è stato il protagonista della conferenza stampa tenutosi nel quartier generale del club rosanero.Quando è arrivata la proposta del Palermo ci ho pensato perché avere una prospettiva a lungo termine è importante per un giocatore della mia età”, ha esordito l'attaccante finlandese, autore di 6 reti in 20 partite nel corso di questa stagione a Venezia e di un saluto ai suoi ex tifosi tra le lacrime in occasione del match contro l'Hellas Verona.ha poi svelato alcuni dettagli della trattativa: “Il primo contatto è arrivato un paio di settimane fa.Spero di dare un contributo importante per tornare in Serie A. Il City Football Group ha fatto uno sforzo importante per costruire tutto questo. L’idea di poter rappresentare i colori rosanero è una grande emozione. L’accoglienza dei tifosi mi ha fatto molto piacere, è stata straordinaria. Avere tutte quelle persone che mi aspettavano mi ha dato molta emozione. È un sogno”.Infine, il classe '94 – che ha firmato un contratto fino a giugno 2027 a 1,7 milioni di euro di ingaggio a salire – ha rivelato il suo prossimo: "Sono orgoglioso di aver scelto il 19".