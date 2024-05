Palermo, eh no Brunori: troppo facile l'alibi della piazza e delle pressioni! Ecco perchè è sfumata la Serie A

Alla fine, perchè il Venezia ha un signor portiere (e il Palermo no). Alla fine, perchè nelle due partite ha dimostrato di avere fame (e il Palermo no). Alla fine, perchè è pronto al salto di categoria (e il Palermo no).Potremmo parlare in lungo e in largo della doppia sfida tra Palermo e Venezia. Ma a stonare sono alcune dichiarazioni del post-gara, rilasciate a Sky da Matteo: "Giocare a Palermo non è semplice. Hai delle pressioni che ti responsabilizzano... anche in positivo. Ma a volte la piazza Palermo ti fa sentire giocatore, e in un attimo ti può distruggere. Ci è mancato equilibrio". Che si sommano al "sono orgoglioso dei miei compagni", dichiarato pochi istanti prima.(Perchè l'autorete veneziana non è da mettere in conto). Oppure orgogliosoOppure ancora, orgoglioso

Chiaro, le dichiarazioni 'a caldo' a volte stonano, non sono lo specchio della lucidità. Ma il, sicuramente non giova a tuo favore. Ecco, il buon capitano avrebbe potuto riflettere qualche minuto in più e, cosa che sarebbe stata assai gradita a coloro che pagano il biglietto,. Chi non lo ammette, non vuole bene a quei colori.