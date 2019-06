Prosegue il caos in casa Palermo: dopo la mancata presentazione della fideiussione utile per l'iscrizione alla prossima Serie B, infatti, sono arrivate anche le parole dei calciatori della rosa, ancora in attesa dei pagamenti da parte del club. Il clima si fa sempre più teso, mentre per domani è stato fissato un Consiglio di Amministrazione (previsto inizialmente per oggi), nel quale tutti i nodi verranno al pettine. La famiglia Tuttolomondo, infatti, dovrà rendere conto dei pagamenti alla Covisoc che verificherà i conti del club.



GIOCATORI IN RIVOLTA - Anche i giocatori, come detto, sono divenuti parte integrante di questa situazione tragicomica; i pagamenti annunciati dal club, con bonifici effettuati lunedì stando a quanto dichiarato dai vertici, non sono ancora arrivati. Ecco perché i calciatori hanno comunicato tramite l'ANSA che attenderanno: ''L'esito di ulteriori controlli federali prima di intraprendere le vie legali per tutelare i diritti di una città intera''.